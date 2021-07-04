Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" показала всю себе без зайвих прикрас
Як передає Politeka.net, амбітна виконавиця часто ділиться різними кадрами зі своїми фоловерами в Інстаграмі. В особистому блозі вона розповідає про всі події з життя.
Молода виконавиця позувала на камеру в помаранчевій майці і блакитних джинсах. Оскільки майка була обтягуюча, то добре підкреслила пружний бюст Ксенії. Також можна побачити, що Попова не одягла під неї бюстгальтер. Зйомку вона проводила на тлі цегляної стіни і геотегувала Москва.
Ймовірно, так вона вирушила на прогулянку, так як образ є прекрасним повсякденним літнім аутфітом.
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Волосся співачка залишила розпущеним, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.
"Чекаємо фото в нових костюмах ❤️",
"А ви зараз в Москві?",
"Красива яка 😍 🔥 🔥 🔥 ",
"Ксюха, от не озброєним оком бачу, цегла не рівномірно клали)😂 😂 😂", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що співачка Ксенія Попова з "ВІА Гри «засвітила заборонені місця в одному корсеті:»Солодка булочка".
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