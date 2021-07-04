Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко провела час в компанії своїх колег
Зірка влаштувала відпочинок в компанії телеведучих Соломії Вітвицької, Ілони Довгань і Іванни Коберник, передає Politeka.net.
Відповідні кадри опублікувала Вітвіцька в своєму Instagram. Телеведучі були без макіяжу і літніх легких нарядах. Зокрема, Падалко вибрала чорну майку і обтягуючі шорти.
Як виявилося, всі телеведучі зібралися в гостях у Марічки на, можна сказати, розкішній дачі.
"Затишний літній спогад 💗 ми всі вели і ведемо новини на різних каналах, але в @marichkapadalko обговорювали не ситуацію в світі, а наші дівчачі теми. Пліткували, посміялися, їли шовковицю з дерева і потрапили під дощ❤️ ідеальний вихідний на дачі 😜", - написала Соломія.
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За кілька хвилин публікація зібрала понад 100 лайків.
"Класні такі 😍 добре, що знаходиться час на відпочинок 🙌", " Соломія)) Ну ви завжди і скрізь виділяєтеся 😍 ви неймовірної краси дівчина 💫", " клас ❤ ️ наступного разу має відбутися вже зі мною! Молодці, що зібралися ❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Марічка Падалко розповіла, що дачу добудувала практично перед початком Майдану. Пізніше тривали ремонтні роботи, після яких стало вже можна приймати гостей.
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