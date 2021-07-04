Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками", показала себе з сином
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською гімнасткою. Красуня в кінці 2017 року народила сина Романа від бізнесмена Олександра Онищенка. Спортсменка вирішила в Instagram показати, як проводить час з 3-річним хлопчиком.
На фото Різатдінова позувала в купальнику, знімаючи себе і малюка на телефон. Роман сидів в обіймах мами в одних шортиках, посміхаючись на камеру.
"Нарешті-таки ми дісталися до басейну", - написала Анна під фотографією.
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На другому ролику хлопчик вже був один. Анна одягла на хлопчика спеціальні нарукавники, щоб Роман міг сам поплавати в басейні.
"Вперше одягли нарукавники", - написала під новим роликом Анна.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає таких функцій.
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