Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками", показала себе з сином

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною українською гімнасткою. Красуня в кінці 2017 року народила сина Романа від бізнесмена Олександра Онищенка. Спортсменка вирішила в Instagram показати, як проводить час з 3-річним хлопчиком.

На фото Різатдінова позувала в купальнику, знімаючи себе і малюка на телефон. Роман сидів в обіймах мами в одних шортиках, посміхаючись на камеру.

"Нарешті-таки ми дісталися до басейну", - написала Анна під фотографією.

На другому ролику хлопчик вже був один. Анна одягла на хлопчика спеціальні нарукавники, щоб Роман міг сам поплавати в басейні.

"Вперше одягли нарукавники", - написала під новим роликом Анна.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає таких функцій.

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