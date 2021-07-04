Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе з сыном
Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною українською телеведучою. У красуні є двоє дітей від бізнесмена Тимура Хромаєва. Старша дочка Нана, яка вже виросла, а також син Олександр, якому скоро виповниться 7 років. Маша активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.
"Стадія" Добра мати", - написала Маша Єфросиніна під фотографією.
На фото Єфросиніна позувала в купальнику і стильних окулярах, а в руках тримала телефон, на який і робила знімок. Поруч лежав син, який сильно відкрив рот, сміючись, а в руках тримав одну соломинку картоплі. Хлопчик був теж в коротких шортиках такий-же забарвлення, як у Маші.
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