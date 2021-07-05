Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася приємними моментами під час спекотного відпочинку
Відповідне відео з'явилося в Instagram-акаунті знаменитості, передає Politeka.net. (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Успішна ведуча Маша Єфросиніна зовсім недавно повернулася з далекої Мексики, де відзначала свій день народження, але по всій видимості, вона знову вирішила відпочити і відправилася в подорож.
Цього разу вона вирішила полетіти ближче і вибрала турецький курорт.
Маша показала мальовничі кадри готелю, в якому зупинилася.
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Для прогулянки вона вибрала довге злегка прозоре плаття оранжевого кольору і солом'яний капелюшок.
"Це прекрасне, прекрасне життя ...",- підписала відео Єфросиніна.
У коментарях фоловери пораділи за телеведучу, побажавши їй гарного відпочинку.
"Краса !!!! 😍 Гарного відпочинку 😍яке щастя дивитися на жінок випромінюють світло, тепло, красу і позитив 😍 👏 🔥 ",
"Як же красиво, дякую за візуалізацію мрії ❤️
Головне діяти, я навчилася керувати своїм життям і домагаюся успіху❤️❤️❤️", - пишуть в мережі.
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