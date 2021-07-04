Колишня дружина Дзідзьо співачка Slavia показала себе в процесі примірки нових нарядів
Як відомо, після розлучення з відомим українським музикантом Дзідзьо починаюча співачка Slavia (Ярослава Хома) продовжує бути активною в соцмережах і радувати шанувальників своїми свіжими знімками. Як пише Politeka.net, цього разу співачка поділилася в Instagram-сторіс кадрами з примірювальної.
Співачка ніяк не може вибрати потрібну сукню, тому попросила допомоги у людей.
Slavia показала себе в шести різних нарядах, вона крутилася перед камерою, постійно переодягалася. Серед запропонованих були кілька білих суконь, одне бірюзове.
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Також артистка приміряла білий жакет, під який вона одягла коротку спідницю в складку.
"Допоможіть, 1,2,3,4,5,6», - йдеться в підписі.
Нагадаємо, що колишня дружина Дзідзьо Slavia відрізала волосся і з'явилася в незвичайному образі: "потрібна сміливість".
Також ми повідомляли, що Колишня дружина Дзідзьо Slavia в сукні з незвичайним верхом викликала фурор в мережі:"справжня леді".
Крім того Politeka писала, що Slavia після розлучення з Dzidzio з'явилася в компанії екс-коханого співачки Alyosha: "не очікували?"