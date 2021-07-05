Спекотні літні дні співачка Оля Полякова з чоловіком і доньками проводить у своєму розкішному маєтку в 80 км під Києвом

Заміський будинок 37-річної артистки розташований на півострові в селищі Старе. "Неприступне" житло Полякової з одного боку оточене лісом, з іншого військовим полігоном, а з третього - Дніпром. Так що добирається зірка до свого особняка на особистій яхті, яку не раз показувала в Instagram.

На величезній території є свій причал, літній будиночок з панорамними вікнами, відкритий басейн, лазня, стайня, город, де співачка вирощує овочі та фрукти і навіть ферма, де вона розводить кізок, з молока від яких потім робить різні сорти сирів. Але головною "пам'яткою", звичайно ж, є сам розкішний будинок, побудований з фінського бруса. Нещодавно співачка його розширила, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.

Неодноразово в Мережі показували, як маєток виглядає зовні, в тому числі з висоти пташиного польоту.

Але цього разу старша дочка Полякової Маша засвітила в нових "сторіз" в Instagram внутрішнє оздоблення будинку, передає Politeka.net. Дівчина позувала в купальнику перед великим дзеркалом. У кадрі можна розглянути ковану люстру, світлі дерев'яні стіни й великий простір за її спиною з вікнами в підлогу.

Нагадаємо, Маша Полякова в чорному купальнику вразила принадами прямо в басейні

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