Кохана переможця "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина відповіла на питання, які дуже хвилюють публіку

Як відомо, нещодавно 19-річний співак зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Іванні. Користувачі Мережі "смакують" цю подію. Красуню називають "хижачкою", обговорюючи їх різницю у віці. Іванна старша за свого нареченого на чотири роки, їй 23. Більш того, подейкували, що до такого раннього шлюбу привела нібито вагітність дівчини. Однак, пара спростувала чутки, заявивши, що якщо вони когось і збираються заводити, так це чергового котика.

До речі, Сасанчин вже близько року живе разом із Іванною в квартирі, яку йому подарували, як переможцю, на "Голосі". Хлопець самостійно займався ремонтом, працюючи після закінчення проєкту касиром у супермаркеті. Він зізнавався, що "йому не пощастило", так як після фіналу почалася епідемія та скасувалися всі заплановані виступи, а жити на щось треба ж було.

Його наречена також активно коментує особисте життя в соцмережі. У "сторіз" Іванну закидали питаннями, передає Politeka.net. Найголовніший з них: коли вони з Романом планують весілля.

"Ще нескоро))) ми нікуди не поспішаємо", - відповіла дівчина. Раніше з'явилася інформація, що вони спочатку збираються просто розписатися, а на пишне торжество треба ще заробити.

Також у нареченої Сасанчина поцікавилися, чи сумує вона за своїм колишнім бойфрендом. Іванна зізналася, що не сумує.

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