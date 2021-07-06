Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", змусила свого обранця Олександра Еллерта понервувати
За життям 32-річної Ксенії та її коханого стежать тисячі українців у Мережі. Парочка активно ділиться особистими кадрами та переживаннями, нічого не соромлячись. Як відомо, їх любов зародилася ще на проєкті, а через тиждень після фіналу вони вже жили разом. За півроку стосунків Мішина з Еллертом встигли кілька разів посваритися, і навіть нібито один раз "розлучитися", якщо вірити їхнім фанатам, а також відпочити на Мальдівах і українських Карпатах. Останнім часом парочка неодноразово заговорювала про весілля.
У своїх нових "сторіз" в Instagram Еллерт поділився кумедною ситуацією, в яку потрапив завдяки коханій, передає Politeka.net.
"Мішина поїхала з моїми ключами. Знайшов її в 130 км від дому в компанії...,- повідомив він, показавши Ксенію в оточенні фотографів, освітлювачів і стилістів. - Готують щось кайфове".
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"Холостячка" зраділа несподіваному приїзду коханого і сильно здивувалася його питанню "де ключі?".
"У сенсі?", - перепитала вона.
"Ну, в прямому", - відповів Еллерт.
"В машині...", - актриса вже почала здогадуватися.
"Тому я і тут", - видав, нарешті, Олександр, а його кохана засміялася.
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