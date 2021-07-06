Старшу дочку співачки Олі Полякової розкритикували за зовнішність і дорослу фотосесію в басейні

Як повідомляє Politeka.net, Маша Полякова-старша дочка відомої співачки Олі Полякової. Дівчинка у свої 16 років вже зібрала понад 170 тисяч передплатників в Instagram і заробляє гроші на рекламі в мережі. Нещодавно у своєму мікроблозі Марія виклала пікантне відео з басейну, на якому з'явилася у відвертому чорному купальнику.

Як видно на відео, Маша спокусливою виходить з басейну, демонструючи принади в модному купальнику. При цьому увагу привертає також макіяж дівчини, який візуально змінює її зовнішність.

Користувачі в коментарях розкритикували такі експерименти підлітка, Полякової-молодшої радять дотримуватися більш природного макіяжу. "Стрілки не рівні", "Стрілки жах", "Занадто багато косметики, природність краще", "Майбутня співачка і чарівна дівчина", "Красуня", "Щось тобі не йдуть стрілки, бо очі, й так вузькі", "Заберіть у неї підводку для очей", "Заберіть у дитини косметичку".

Нагадаємо, Дочка Полякової засвітила інтер'єр їхнього особняка на півострові посеред Дніпра: "Ковані люстри і...".

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