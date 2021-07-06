Прима-балерина і суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар разом зі своєю шестирічною донькою стали героїнями одного з випусків "Світського життя" з Катею Осадчою

Так, Кухар і її дочка Настя, були в числі запрошених на бейбі шауер до власниці ювелірної компанії Валерії Гуземі, яка скоро стане мамою. Вагітна Осадча, що була присутня на заході, використала можливість задати питання балерині. Відповідні кадри опубліковані на сторінці "Світського життя" в Instagram, передає Politeka.net.

Вочевидь, мова зайшла про вбрання. Кухар з'явилася на святі в коротенькій сукні строкатого синього відтінку, призібраній гумкою на талії. А ось її дочка була в малиновому купальнику і босоніж.

"У мене стільки красивих діадем, стільки костюмів..., - каже на кадрах Катерина. Потім вони разом з Осадчою звернулися до малятка: "Може, ти подумаєш? Ні?".

Дочка балерини тупнула ніжкою і негативно помахала у відповідь. Можливо, Кухар з Осадчою намагалися зробити з дівчинки "принцесу", але вона проявила свій бунтарський характер.

До речі, відносини Катерини з батьком дівчинки, теж артистом балету, Олександром Стояновим, тривають ось уже близько 12 років, але весілля пара зіграла тільки в 2019-му. Крім Насті в сім'ї ще виховується старша дитина Кухар від першого шлюбу - син Тимур.

Нагадаємо, що Катерина Кухар у сукні з мереживом здивувала поведінкою на відомому шоу: «Катя, ви Така грайлива...».

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