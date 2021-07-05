Перспективний український виконавець Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показався в компанії красуні з "Жіночого кварталу"
Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є набираючим популярність українським виконавцем. Про красеня заговорили всі після перемоги на "Голосу країни", де молодий чоловік був у команді Наді Дорофєєвої.
Після цього Сергій вирішив привернути увагу Лесі Нікітюк, записавши кавер на її пісню. Чарівна красуня не відразу, але помітила публікацію Лазановського і написала, що все буде так як молодий співак захоче.
А цього разу Лазановський вирішив показати, кого зустрів, коли проходив повз. На кадрах, які Сергій опублікував в сторіс Instagram, красунчик був з пов'язкою і в чорній футболці. Співак повернув камеру, показуючи віру Кекелію з "Жіночого кварталу", яку зустрів.
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"Знаєте, просто так проходжу повз і дивіться хто тут. Подивіться, які гарні люди", - сказав Сергій і посміхнувся, а Віра почала співати.
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