Фронтвумен Go_A Катя Павленко відкрила завісу особистого життя в соцмережі

На 32-річну артистку після тріумфу на "Євробаченні 2021" обрушилася небувала слава. Катя раніше зізнавалася, що в дитинстві та юності була доволі замкнутою людиною, багато часу проводила на самоті за книжкою. Ситуація ускладнилася через важку хворобу (в її легенях знайшли пухлину, вона потрапила до реанімації та перенесла дві операції). Однак, це вже в минулому, зараз солістка Go_A купається в славі й насолоджується піком своєї популярності, займаючись при цьому улюбленою справою.

Про особисте життя Павленко відомо небагато. Правда, в Роттердамі, де проходив вокальний конкурс, брюнетка все ж обмовилася, з ким живе в Києві, розчуливши добру половину своїх фанатів.

"Як би це банально не звучало, я обійму свого кота, потім сходжу в душ і ляжу спати", - повідомила вона, що зробить в першу чергу після повернення додому.

Примітно, що друзі Каті принесли прямо в аеропорт "Бориспіль" її домашнього улюбленця, знаючи, як вона сильно скучила за ним.

"Прямо в аеропорт привезли мого улюбленого кота Котика. Ще під час підготовки до конкурсу довелося віддати його, тому що мене днями не було вдома", - ділилася зірка.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Катя показала цього красеня, що "вкрав" її серденько. Котик виявився породи сфінкс, передає Politeka.net.

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