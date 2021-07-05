Дочка популярного українського гумористка Євгенія Кошового, зірки" Квартал 95", Варвара показала себе після змін у зовнішності

Як пише Politeka.net, Варвара є старшою донькою Євгена та Ксенії Кошових. 13-річна красуня вже спробувала себе в співі, виступивши на "Голосі країни", а нещодавно разом з батьками відпочивала в Греції, звідки мама регулярно показувала сторіси. Але Варвара і сама зрідка публікує контент в Instagram, ділячись власними фотографіями.

Цього разу Варвара вирішила показати, як сильно змінила зовнішність. На фото Кошова була в толстовці і окулярах. Як можна помітити, дівчина пофарбувала волосся в білий колір, а також їх вкоротила. Красуня стояла серед дерев, знімаючи себе на телефон. На другому кадрі Варя вирішив змінити трохи ракурс, зробивши ще більше акцент на обличчі і яскраво-нафарбованих губах.

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