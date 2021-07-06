Популярна співачка Настя Каменських розтанула в обіймах коханого чоловіка Потапа на розкішній яхті

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених парі Потапа і Насті Каменських, опублікували гаряче фото зіркового подружжя. На фотографії схудла на 20 кілограмів співачка буквально розтанула в обіймах коханого чоловіка-репера.

Як видно, парочка зображена на яхті, мабуть, під час одного зі спільних подорожей в теплі краї. Настя позує перед камерою в стильному леопардовому купальнику, який підкреслює струнку фігуру і ідеальний загар. Вона відкинула голову назад, поставляючи обличчя сонечку. Поруч стоїть Потап у світлих пляжних шортах і стискає в обіймах красуню-дружину.

Треба сказати, що шанувальники пари в захваті від такого ніжного фото подружжя, правда, є і ті, кому знімок не сподобався: "Суперові", "Вогонь", "Вже нудить від вас", "Якщо тебе нудить, то не дивись, відпишись, і не тисни на жалість, щоб тебе помітили. Я розумію, у кожного є своя думка, але навіщо писати про це, якщо їм це подобається".

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