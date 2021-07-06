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"Холостяк 11" Михайло Заливако по-доброму "підколов" свою обраницю Анну Богдан, разом з якою живе після фіналу шоу

Як відомо, 28-річна Аня нещодавно зізналася, що після розлучення зі своїм першим чоловіком - колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом - різко набрала вагу. Дівчині довелося зібрати всю волю в кулак, щоб за півроку скинути зрадницькі 16 кг. Її шанувальники вважають це за подвиг і просять розкрити секрет успіху.

А що робить коханий Ані в цей момент? Сміється над нею і її мізерним раціоном, адже одна справа схуднути, а інше - утримати потім вагу на бажаній позначці.

У своїх нових "сторіз" в Instagram "Холостяк" опублікував цікаві кадри, знімаючи потайки свою "половинку" в кафе, передає Politeka.net.

Так, на столі перед Анею стояло блюдце з одним шматочком чогось на зразок піци (правда, практично без начинки) і стаканчик з водичкою.

"Сіла на дієту 😂. Наступний прийом їжі у вівторок", - посміявся над нею Заливако.

Раніше ми писали, що Богдан у своєму мікроблозі давала поради, як схуднути:

"Ой, дівчата, це, напевно, одне з найбільш популярних питань, що задають у гуглі😅 Насправді, тільки робота в комплексі дасть позитивний результат! І більше того, у всіх сферах життя, потрібно навести порядок! Тільки тоді ви отримаєте прекрасне і здорове тіло🌸", - ділилася вона своєю думкою.

Нагадаємо, Заливако з "Холостяка" показав, що витворяв з коханою Богдан.

Як повідомляла Politeka, обранець Анни Богдан "Холостяк" Заливако подружився з майбутньою тещею.

Також Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Анна Богдан розповніла на 16 кілограмів.