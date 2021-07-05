Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, чоловік Каті Осадчої, яка зараз вагітна, показав, як провів час у компанії подруги Алли Пугачової

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов та Катя Осадча офіційно оформили свої стосунки у 2017 році. У пари вже є старший син Іван, а тепер сім'я чекає ще одну дитину. І Юрій і Катя активно ведуть соціальні мережі, де діляться найцікавішим.

Цього разу Горбунов показав, як без Осадчої провів час у компанії 67-річної Лайми Вайкуле, яка дружить з Аллою Пугачовою. На кадрах, які Юрій опублікував в Instagram, можна побачити, як Лайма співає, хоча звуку у відео і немає. У якийсь момет співачка послала Горбунову повітряний поцілунок.

Після виступу Лайма опублікувала у себе на сторінці відео. Красуня звернулася до фанатів:"Вірте в чудеса".

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Жінка-свято", "дуже чекаємо цих чудес на Рандуву 2022", "кохана і така красива", "будемо вірити в чудеса разом".

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