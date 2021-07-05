Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, муж Кати Осадчей, которая сейчас беременна, показал, как провел время в компании подруги Аллы Пугачевой

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов и Катя Осадчая официально оформили свои отношения в 2017 году. У пары уже есть старший сын Иван, а теперь семья ждет еще одного ребенка. И Юрий и Катя активно ведут социальные сети, где делятся самым интересным.

В этот раз Горбунов показал, как без Осадчей провел время в компании 67-летней Лаймы Вайкуле, которая дружит с Аллой Пугачевой. На кадрах, которые Юрий опубликовал в Инстаграм, можно увидеть, как Лайма поет, хотя звука в видео и нет. В какой-то момет певица послала Горбунову воздушный поцелуй.

После выступления Лайма опубликовала у себя на страничке видео. Красотка обратилась к фанатам: "Верьте в чудеса".

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Женщина-праздник", "Очень ждем этих чудес на Рандуву 2022", "Любимая и такая красивая", "Будем верить в чудеса вместе".

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