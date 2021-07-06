У мережі пофантазували на тему спільного фото Балана і Кароль, і прифотошопили їх один до одного

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок присвяченій Тіні Кароль і Дану Балану, опублікували кумедні знімки, на яких артистів прифотошопили один до одного.

Очевидно, що за основу був узятий знімок Тіни, яка сиділа на диванчику. Перед камерою співачка з'явилася в цікавому образі - на ній укорочені світлі джинси і затята Коралова футболка. Волосся зібране в високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж. Поруч з нею "примостився" Балан - на ньому чорні рвані джинси і темна футболка з текстовим принтом.

У підписі до фото написали:"Ти тільки зі мною красиво дивишся". Користувачі тут же почали коментувати знімок, на якому Дана прифотошопили до тіні: "дуже красиво", "У-ля-ля", "Там в 100 разів краще", "Фш?", "Вау", "Вогонь".

Відзначимо, що на іншій фан-сторінці раніше опублікували це ж фото Тіни Кароль з іншим хлопцем. Якщо придивитися, то стає очевидно, що до цього знімка просто "приліпили" голову Дана Балана.

Нагадаємо, Дан Балан в стильному прикиді приголомшив фанаток: "Знайомі штанці".

Як повідомляла Politeka, Суддя "Голосу країни" Монатік і Саніна перейняли стиль Дана Балана, змусивши Тіну корчитися від сміху: "Малюк...".

Також Politeka писала, що Дан Балан відкрито зізнався в почуттях до Брежнєвої, не побоявшись Меладзе: "Спасибі тобі за це".