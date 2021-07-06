Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), колишня дружина Дзідзьо (Михайла), звернулася до шанувальників в Instagram
Як пише Politeka.net, SLAVIA не так давно розлучилася із зірковим виконавцем Дзідзьо. Красуня почала сольну кар'єру ще коли була з Михайлом, але йому це не подобалося. В результаті пара прийняла рішення про розлучення, але Ярослава намагається не сумувати і продовжує активно працювати над кар'єрою і розвивати соціальні мережі.
На нових кадрах, які опублікувала Ярослава в Instagram, красуні знадобилася допомога шанувальників. Красуня спочатку з'явилася в білій сукні з вирізами на талії. Після цього показала аналогічний варіант іншого кольору. Третє плаття було довгим і вже без вирізів, але з декольте. Красуня показала ще кілька варіантів, включаючи міні, в якому посвітила розкішними ніжками.
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"Допоможіть вибрати", - попросила Ярослава, запропонувавши відправити в директ номер варіанту.
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