Парі Винника і Таюне вже давно приписують таємний шлюб, деякі шанувальники впевнені, що у них також є спільні діти

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок присвяченій Олегу Виннику і його "таємній дружині" Таїсії Сватко (Таюне), опублікували незвично фото, на якому прифотошопили артистів один до одного.

На чорно-білому знімку пара стоїть ніби Серед темної ночі з зірками, Олег трохи позаду, а Таюне на передньому плані. Як видно, перед камерою бек-вокалістка Винника з'явилася в стильному образі - на ній короткі шкіряні шорти і темна блузка, поверх якої вона накинула шкіряну курточку. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий погляд. Поруч з нею стоїть не менш стильний Олег Винник - на ньому темні джинси, футболка і шкіряна куртка.

"Дуже красива пара!", "Які ви красиві", "Такі милі", "Таюне – красуня", "Чарівні", "Очі світяться", - пишуть фанати в коментарях до фото.

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