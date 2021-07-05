Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе після зміни іміджу
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною українською співачкою. Красуня випустила кілька хітів, які зібрали сотні мільйонів переглядів в ютуб. І співачка не збирається зупинятися, адже продовжує творити, а також радувати фанатів контентом в Instagram.
На кадрах, які Олександра опублікувала в сторіс, красуня була в зеленому піджаку. Красуня стояла спиною, демонструючи новий колір волосся.
"Все, я більше не блондинка", - підписала Зарицька кадри.
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Після цього на офіційній сторінці "твій день" з'явилося відео з Зарицькою.
Фанати подивилися відео більше тисячі разів і написали коментарі:
"Чудова дівчина і співачка, нехай ваші мрії збуваються", "Олександра така проста і ніжна. Нехай у вас все буде добре".
Відзначимо, що Зарицька не так давно опублікувала фото, на якому була з кучерявим білим волоссям. А зазвичай красуня носила рівні темне волосся, тому новий кадр фанатів здивував.
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