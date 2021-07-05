Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе після зміни іміджу

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною українською співачкою. Красуня випустила кілька хітів, які зібрали сотні мільйонів переглядів в ютуб. І співачка не збирається зупинятися, адже продовжує творити, а також радувати фанатів контентом в Instagram.

На кадрах, які Олександра опублікувала в сторіс, красуня була в зеленому піджаку. Красуня стояла спиною, демонструючи новий колір волосся.

"Все, я більше не блондинка", - підписала Зарицька кадри.

Після цього на офіційній сторінці "твій день" з'явилося відео з Зарицькою.

Фанати подивилися відео більше тисячі разів і написали коментарі:

"Чудова дівчина і співачка, нехай ваші мрії збуваються", "Олександра така проста і ніжна. Нехай у вас все буде добре".

Відзначимо, що Зарицька не так давно опублікувала фото, на якому була з кучерявим білим волоссям. А зазвичай красуня носила рівні темне волосся, тому новий кадр фанатів здивував.

Нагадаємо, солістка KAZKA покрасувалася в напівпрозорій сукні перед дзеркалом

А ще Politeka писала, що солістка KAZKA в легкій білій сукні захопила чуттєвим чином

Також Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька викликала фурор різкою зміною іміджу і відкритим вбранням



