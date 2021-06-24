Известная украинская певица Александра Зарицкая, звезда группы KAZKA, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала популярной украинской певицей. Девушка прославилась еще на шоу "Х-Фактор", где спела песню "Свята". После этого красотка выпустила песню "Плакала", которая стала настоящим мировым хитом. Александра также развивает социальные сети, где делится интересным контентом.

На новом фото, которое Зарицкая опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в полупрозрачном платье. Девушка стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон, а образ дополнила стильными очками.

"Львов. Мы едем. Ната, моя кресная фея", - написала Александра под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Сообщалось, что солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая показала, как занимается спортом.

Соответствующие видео появились в сторис Инстаграм Александры. Певица бежала в желтой маечке с глубоким декольте, и из-за движения ее формы подпрыгивали.

Стоит отметить, что также красотка была в желтых лосинах, а завершила она образ специальным поясом, кепочкой и стильными очками.

Напомним, что солистка KAZKA в легком белом платье восхитила чувственным образом

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