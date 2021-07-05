Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя после смены имиджа

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной украинской певицей. Красотка выпустила несколько хитов, которые собрали сотни миллионов просмотров в ютуб. И певица не собирается останавливаться, ведь продолжает творить, а также радовать фанатов контентом в Инстаграм.

На кадрах, которые Александра опубликовала в сторис, красотка была в зеленом пиджаке. Красотка стояла спиной, демонстрируя новый цвет волос.

"Все, я больше не блондинка", - подписала Зарицкая кадры.

После этого на официальной страничке "Твой день" появилось видео с Зарицкой.

Фанаты посмотрели видео более тысячи раз и написали комментарии:

"Замечательная девушка и певица, пусть ваши мечты сбываются", "Александра такая простая и нежная. Пусть у вас все будет хорошо".

Отметим, что Зарицкая не так давно опубликовала фото, на котором была с кудрявыми белыми волосами. А обычно красотка носила ровные темные волосы, поэтому новый кадр фанатов удивил.

Напомним, солистка KAZKA покрасовалась в полупрозрачном платье перед зеркалом

А еще Politeka писала, что солистка KAZKA в легком белом платье восхитила чувственным образом

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая произвела фурор резкой сменой имиджа и открытым нарядом



