Співачка Злата Огневич показала в соцмережі яскраве фото в білій сукні і звернулася до шанувальників з питанням

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно стала героїнею реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравим кадром, на якому відображена в дивовижній локації.

Як видно, перед камерою Злата позує в розкішному білому платті з чорним поясом, яке красиво підкреслює витончену фігурку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, а доповнюють образ стильні золотисті прикраси.

У підписі до фотографії Огневич звернулася до українців з цікавим питанням. "У світі, де жінки часто займають провідні ролі, створюють успішний бізнес, керують цілими департаментами, при цьому залишаючись жінкою: ніжною, загадковою, бажаною, вразливою – у мене виникає питання. Як бути, якщо жінка в парі більше заробляє? Це нормально або у відносинах виникнуть проблеми? Наскільки сильним буде вплив суспільства в такій ситуації?",- написала співачка, звертаючись до шанувальників.

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