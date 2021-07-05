Відома українська телеведуча Марічка Падалко, зірка "1+1", показала, як підтримує свою прекрасну форму
Як пише Politeka.net, кадрами теле зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Нещодавно Падалко пробігла напівмарафон і дала собі після цього перепочинок – не бігала тиждень. Пізніше пробіжки довелося відкласти через застуду. Але ось тепер телеведуча повернулася до своїх занять, чому дуже рада.
"Давно не бігала, і щаслива, що нарешті знову»,-розповіла вона.
І цього разу телеведуча пробігла 5 кілометрів.
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Також Марічка Падалко показала, як займається з гантелями. Для тренування вона одягла топ і короткі шорти, засвітивши свої рельєфи, зокрема чудовий прес.
"І так кожен день", - зазначила вона.
Тренується Марічка Падалко у дворі своєї дачі на тлі квітучої катальпи.
У відео звучала пісня українських учатников Євробачення - 2021 групи Go-A - "Шум", підкреслюючи енергійність тренування.
Нагадаємо, подруга зірки" 1 + 1 " Падалко засвітила двір її розкішної дачі, кадри посиденьок.
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