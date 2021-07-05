Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала нові кадри з новонародженим сином

15 червня дівчина вперше стала мамою, а сьогодні дівчина розповіла, що з дитиною стала на облік до педіатра. Про це вона повідомила у своєму мініблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Педіатр-головний лікар в житті дитини. Він стежить за його здоров'ям від народження до повноліття. Ми з Мишко прийшли знайомитися з нашим персональним педіатром, щоб нас оглянули як ми ростемо, розвиваємося, проконсультувалися по вітамінам і зміцненню імунітету", - написала вона.

"Педіатра потрібно відвідувати не тільки під час хвороби, але і в профілактичних цілях», - додала Репяхова.

На нових фото молода мама сяє променистою посмішкою.

Нагадаємо, Катя Репяхова народила свого первістка 15 червня 2021 року в приватному пологовому будинку під Києвом. Для Віктора Павлика це вже четверта дитина.

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