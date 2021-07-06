Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна і співачка Тіна Кароль вразили емоційним спільним виступом

Як повідомляє Politeka.net, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна несподівано вийшла на сцену для виконання для виконання пісні «Вільна» на cyber show Тіни Кароль в рамках Atlas Weekend.

Виконання було дуже чуттєвим.

Шанувальники співачок в захваті від побаченого.

"Такі класні", "а тут просто слів немає❤, такі дві красиві сексуальні дівчата, обалденно, так гармонійно виглядають, обожнюю вас", - пишуть в мережі.

Пісня «Вільна» стала саундтреком до українського фільму»Віддана".

"Ця пісня-своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме дуетом з іншою виконавицею-сильною, талановитою, рівною», - говорила раніше Тіна Кароль.

Нагадаємо, Кароль жорстко висловилася про свою втечу з концерту і гонорар за нього.

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