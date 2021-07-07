Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поміркувала про швидкоплинність часу

Актриса, що отримала популярність після зйомок в серіалах "Свати" і "Одного разу під Полтавою", активно веде свою сторінку в Instagram, передає Politeka.net.

Зірка у своєму акаунті ділиться яскравими кадрами, а також міркуваннями про життя.

В одному з нових постів Анна позувала, грайливо задерши сукню. Красуня завершила образ солом'яним капелюшком, а її макіяж був зроблений з акцентом на очі.

У пості зірка поділилася одкровенням про життя. Саліванчук згадала, що в дитинстві здавалося, як повільно тече час, а з віком дні стали просто "летіти".

"Можливо саме вам зараз тільки 20 років, і про старість думати зовсім не хочеться. Але просто повірте, життя летить! І з кожним роком все швидше", - підлилася своїм спостереженням дружина продюсера "Квартал 95".

Далі зірка пропонує здійснювати свої мрії поки не пізно, а також подорожувати, і правильно доглядати за собою.

"А тепер ви! Що хочете точно встигнути до старості?",- поцікавилася артистка в кінці.

За годину публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Ганнуся, ви просто прекрасні❤️❤️❤️", - написала одна з користувачок мережі.

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