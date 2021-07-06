Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе, знявши одяг

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала переможницею "Холостяка" з Микитою Добриніним. Після проекту у пари вийшло побудувати відносини і офіційно узаконити їх. Зараз молода сім'я чекає дитину-Даша на останніх тижнях вагітності. І квіткова вирішила в черговий раз показати себе в Instagram в провокаційному вигляді.

На фото, яке Даша опублікувала в сторіс, красуня була без одягу і білизни, стоячи біля дивана. Квіткова позувала перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. Найінтимніші місця дівчина зафарбувала, акцентувавши увагу на величезному животику. На голові у дружини Добриніна був рушник, мабуть, красуня тільки вийшла з душу.

"Нагадування про те, що ідеальних людей немає. І навіть з розтяжками - ми прекрасні", - прокоментувала Даша кадр.

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