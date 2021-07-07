Солістка групи "Go_A" Катя Павленко показала, як виглядала до популярності

Група "Go_A" завоювала п'яте місце на міжміському конкурсі, після чого стала ще популярнішою в Україні, повідомляє Politeka.net. Зараз тільки на сторінку солістки колективу підписалися 141 тисяча користувачів мережі, яких вона регулярно балує різними постами.

Так, цього разу пекуча брюнетка вирішила показати, як виглядала до популярності.

На кадрах зовсім ще юна Катя постала з довгим волоссям і гітарою, а також зі стрижкою і чорними локонами після кардинальних змін.

На всіх фото зірка позує з музичним інструментом в різних локаціях.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, в одному зі своїх інтерв'ю Катя Павленко розповіла, що у неї було нелегке дитинство.

За словами співачки, коли помер її дідусь, родичі стали ділити майно. Її матері повинні були побудувати будинок, будівництво йшло два роки крізь стіни "гуляв" вітер, а вікна закрили плівкою. Через страшний холод співачка постійно хворіла. Взимку Катю з матір'ю вигнав дядько.

Здоров'я Каті Павленко підкосилося, вона в дитинстві перенесла дві серйозні операції, адже вона опинилася при смерті. Співачку врятував лікар у Києві, який безкоштовно прооперував дівчинку.

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