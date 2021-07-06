Відома українська співачка Надя Дорофєєва з'явилася на "Atlas Weekend", де засвітилася разом з Позитивом (Олексієм Завгороднім)
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва і Олексій Завгородній раніше були солістами групи "Время и Стекло", яка припинила існування в 2020 році. Після цього стало відомо, що Позитив ще й розлучився з дружиною Ганною Андрійчук. І ось, Надя і Олексій відвідали "Atlas Weekend" в Києві, де не змогли проігнорувати один одного.
На кадрах, які були опубліковані в Instagram, можна побачити Надю в "дірявому" топі і штанях. Позитив спочатку поцілував ручку співачки, а після цього красуня обійняла Олексія. У підсумку екс-партнери по групі поговорили про щось, поки навколо спостерігали за зустріччю.
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"Время и Стекло", "Надя Дорофєєва", "Позитив", - були підписані профілі над кадрами в Instagram.
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