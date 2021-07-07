В мережі опублікували спекотне відео Дана Балана з спокусливою брюнеткою Лаурою Ветті
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій молдавському артисту Дану Балану, опублікували незвичайне відео, на якому його можна побачити в компанії спокусливої брюнетки Лаури Ветті. Схоже, відео було знято раніше під час спільного виступу артиста з дівчинкою з його команди.
На відео Дан, якому приписували бурхливий роман з українською співачкою Тіною Кароль, виконує свій хіт, а Лаура йому підспівує, при цьому артист дуже близько до дівчини, і вони танцюють в такт. "Воу, воу, Данчик! Не так гаряче", - підписали ролик у соцмережі. Фанати почали коментувати: "Дуже гаряче!", "По-іншому не вміє", "Дан і Лаура, кайфують разом в музиці, такі привабливі, танцювальні".
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Відзначимо, що раніше Дану Балану приписували романтичні стосунки з Лаурою, проте сама дівчина спростувала цю інформацію і заявила, що їх об'єднує тільки гармонійна дружба. "Ми прекрасно один одного розуміємо, давно дружимо. Існує якась гармонія між нами, як, втім, і з усіма іншими учасниками групи", - підкреслила дівчина.
Нагадаємо, Дан Балан у рваних джинсах опинився з Кароль на одному диванчику: "Ти тільки зі мною...".
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