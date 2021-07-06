Відома українська телеведуча Катя Осадча показала, що робить Потап (Олексій Потапенко) без Насті Каменських

Як пише Politeka.net, зараз у Києві проходить "Atlas Weekend 2021", один з найбільших фестивалів України. Не обійшли Захід стороною Олексій Потапенко, чоловік Насті Каменських, а також телеведуча Катя Осадча, яка підловила виконавця, коли той був без дружини.

На кадрах, які телеведуча викинула в Instagram, можна побачити Олексія, який прийшов в стильній футболці і шортах, а образ доповнив бейсболкою. Потап стояв перед фотографом, обіймаючи брюнетку. Як можна зрозуміти, це фанатка попросила спільну фотографію зі своїм кумиром.

"Олексій і фанатки", - підписала Кадр Катя Осадча.

Після дівчини підійшов ще й молодий чоловік зробити фото. Насті Каменської при цьому поруч не було зі своїм чоловіком.

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