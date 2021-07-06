Відома українська співачка Катерина Павленко, зірка групи Go_A, показала "змінене" обличчя

Як пише Politeka.net, Катерина є солісткою гурту Go_A. про красуню заговорили всі, коли маловідомий український колектив переміг на національному відборі на Євробачення. Катя з колективом вдало виступила на євроарені, а зараз продовжує творити, а також розвивати блог в Instagram.

Цього разу Катя опублікувала фото, на якому показала "покращене" обличчя. Як можна помітити, дівчина використовувала яскравий макіяж, а також опрацювала знімок ретушшю, швидше за все.

"Моє обличчя, коли в інтернетах пишуть, що я стрьомна", - написала Катя під фотографією.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хто таке пише? Я їх по IP обчислю" ," ти дуже красива", "неземні очі"," мати, що ви робите, ми осліпли від вашої краси", " в сенсі, стрьомна? А те, що тебе малюють така велика кількість людей, взагалі не аргумент? Маячня, ти капець яка красива".

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