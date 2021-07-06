Українська співачка Настя Каменських блиснула фігурою в ефектній сукні під час музичного фестивалю
Популярна артистка виступала на фестивалі "Atlas Weekend", зробивши справжній фурор, передає Politeka.net.
Красуня з'явилася на сцені в червоній сукні з нескромним декольте, стразами і бахрамою. Зірка запалила на сцені, отримавши великий відгук шанувальників, які підспівували кумиру і знімали на телефон її виступ.
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У своєму пості в Instagram співачка написала наступне:
"Вчора на @atlasweekend було фантастично круто! 🔥 Емоції переповнюють досі! І я з нетерпінням чекаю, щоб повторити це для вас сьогодні! Обов'язково приходьте ❤️".
Також зірка записала кілька сторіс.
"Хлопці, Доброго ранку! Це ж якийсь екстаз! Я досі не можу відійти від вчорашнього концерту. Ви неймовірні! Ви приголомшливі! Круті! Офігенні!... Не можу описати ті емоції, які я вчора відчула, ту енергію, якою ми з вами обмінялися", - із захопленням розповіла Каменських.
"Наша велика компанія в захваті від твого виступу! NK однозначно найкраща на цьому фестивалі 👏🔥❤️", "Яка ж у мене ахренительна артистка", "Реально кращий виступ вечора !! 🔥🔥", "Ти була фантастична! Ще раз повторю - цей образ просто ❤️❤️❤️ ", - прокоментували користувачі мережі.
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