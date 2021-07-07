Українська актриса, головна героїня першого сезону українського шоу «Холостячка» Ксенія Мішина зізналася, на що готова заради краси
Як пише Politeka.net, актриса поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
"Ксюша готується до відпочинку", - написала вона.
"Сьогодні вже у своєму салончику. Приїхала робити обгортання. Гаряче обгортання сьогодні буду робити вперше ... Боже, як я люблю такі дні, коли можна присвятити собі хоч трішечки часу. Загалом це обгортання спрямоване на моделювання фігури, антицелюлітне, лімфодренажне і так далі», - розповіла Мішина.
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Довше Ксенія показала себе під час процедури. Її укутали, включили Підігрів ковдр.
"Пече попу від крему просто....Але, думаю, результат буде крутим. Поділилася враженнями актриса.
Також Ксенія зняла сторіс після процедури. Вона стояла перед дзеркалом відкривши халатик.
"Поки складно оцінити ситуацію, але пропотіла я дуже добре», - сказала вона.
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