Солістка The Hardkiss Юлія Саніна показала яскраве фото зі свого виступу з Тіною Кароль на фестивалі Atlas Weekend
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна виступила разом з Тіною Кароль на сцені фестивалю Atlas Weekend. Знімки з концерту артистка показала в своєму Instagram, і викликала бурхливу реакцію серед шанувальників.
На першому фото Юлія і Тіна відображені на сцені, вони стоять близько один до одного і мило посміхаються. На другому знімку Саніна показала тільки себе і своєї незвичайний наряд. Як видно, перед камерою зірка з'явилася в хитромудрому чорно-синьому комбінезоні з прозорими черевиками на ногах. Не менш здивувала своїм образом і красуня Тіна Кароль, на ній було довге Смугасте плаття.
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Треба сказати, що знімки зоряного дуету Юлі і Тіни викликали ажіотаж в мережі, правда, деякі назвали наряди дівчат "звіриними". "Пантера і зебра", "Коті", "Бачили кого-небудь прекрасніше? Я - ні", "Юля, як завжди, шикарна! Приємно і дивитися, і слухати", "Частіше виступайте разом", "Чарівні", "Улюблені дівчатка", "Найкращі, круті, неймовірні – ми вас любимо", "Наші улюблені", "Прекрасні", "Красиві", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Кароль і Саніна з The Hardkiss показали свої почуття на публіці, фанати радіють: "Гармонійно виглядають".
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