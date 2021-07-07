Солістка The Hardkiss Юлія Саніна показала яскраве фото зі свого виступу з Тіною Кароль на фестивалі Atlas Weekend

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна виступила разом з Тіною Кароль на сцені фестивалю Atlas Weekend. Знімки з концерту артистка показала в своєму Instagram, і викликала бурхливу реакцію серед шанувальників.

На першому фото Юлія і Тіна відображені на сцені, вони стоять близько один до одного і мило посміхаються. На другому знімку Саніна показала тільки себе і своєї незвичайний наряд. Як видно, перед камерою зірка з'явилася в хитромудрому чорно-синьому комбінезоні з прозорими черевиками на ногах. Не менш здивувала своїм образом і красуня Тіна Кароль, на ній було довге Смугасте плаття.

Треба сказати, що знімки зоряного дуету Юлі і Тіни викликали ажіотаж в мережі, правда, деякі назвали наряди дівчат "звіриними". "Пантера і зебра", "Коті", "Бачили кого-небудь прекрасніше? Я - ні", "Юля, як завжди, шикарна! Приємно і дивитися, і слухати", "Частіше виступайте разом", "Чарівні", "Улюблені дівчатка", "Найкращі, круті, неймовірні – ми вас любимо", "Наші улюблені", "Прекрасні", "Красиві", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Кароль і Саніна з The Hardkiss показали свої почуття на публіці, фанати радіють: "Гармонійно виглядають".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss показала своє плаття на весілля: "За останні десять років вперше...".

Також Politeka писала, Суддя "Голосу країни" Монатік і Саніна перейняли стиль Дана Балана, змусивши Тіну корчитися від сміху: "Малюк...".