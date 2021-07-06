Відома реперша Alyona Alyona вперше назвала ім'я свого коханого, якого приховує

Відома українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко) нещодавно переїхала до свого хлопця, проте представляти громадськості його не збирається.

У нових сторіс вона тільки розкрила, що звуть його Денисом, повідомляє Politeka.net.

"До речі, ЗМІ, хлопця звуть не Ангдрй, а Денис", - написала вона, і показхала оригінальне фото, на якому зображена з виставленим язиком.

Раніше Alyona Alyona розповідала, що за гороскопом її обранець – Діва, і закохалася вона в простоту і почуття гумору.

Нещодавно кохані стали жити разом. При цьому Alyona Alyona зізналася, що на деякі моменти у них кардинально протилежні погляди.

"Він хоче собачку, а я люблю кішок; мене вічно немає вдома, а він працює вдома; він любить простір і чисті поверхні, а у мене завжди все заставлено купою баночок і подарунками», - зізналася зірка, додавши, що незважаючи ні на що хоче створювати з ним сім'ю.

Нагадаємо, Alyona Alyona закохалася по вуха в хлопця з зеленими нігтями, перше фото парочки:"Кайф".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona зважилася на переїзд до хлопця і розкрила правду про їхні стосунки: "він хоче ... »