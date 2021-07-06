"Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт продовжують радувати публіку одкровеннями з особистого життя

Як відомо, парочка разом вже трохи більше півроку. 32-річна Мішина і 34-річний Еллерт почали жити разом майже відразу після фіналу "Холостячки". За цей час, як вважають їх фанати, вони встигли кілька разів посваритися і навіть нібито один раз розлучитися. Але, як би там не було, зараз у них все добре і вони продовжують будувати відносини, все частіше заговорюючи про весілля.

Еллерт з Мішиною виставляють своє особисте життя напоказ, розповідаючи про різні події, які з ними відбуваються, і ділячись переживаннями і кадрами в Мережі. Так, у своєму новому пості в Instagram Еллерт опублікував цікаве фото, на якому закрутив кохану в танці.

У підписі хлопець в черговий раз зізнався Ксенії в почуттях, причому зробив це в кумедній формі: "Ти хутро, а я міль! Я 🐇 ти морква 🥕 Це голод? Ні, любоффф💚 Дайте-ка ще подібних порівнянь 🍎 🐛"

Одним з перших свій варіант запропонував друг Еллерта й екс-фаворит Мішиної на "Холостячці" Андрій Рибак.

"Я тролейбус о 6 ранку, а ти бабка!", - написав він.

Інші користувачі також кинулися коментувати:

"Ти кросівки, я мозоль😂"

"Я айсберг, ти Титанік"

"Ти мій йог 🧘 ️ я твій килимок"

"Ти Холостячка, я холостяк 😂"

"Я твій рот, а ти еклер 😂"

"Хороша пара❤️"

"Ти Тіна Кароль, а я стійка для мікрофона"

Нагадаємо, "З Мішиною змагаєтеся, хто крутіше народ обдурить?": Еллерта розпекли за пропозицію українцям

Як повідомляла Politeka, Еллерт на очах у всіх відшльопав Ксенію Мішину: кадри утіх парочки

Також Politeka писала, що "холостячка" Мішина вилаяла Еллерта прямо на вулиці, замахнувшись пакетом.