Шоумен Юрій Горбунов похвалився сімейною ідилією зі своєю дружиною, теж ведучою, Катею Осадчою
Як відомо, зовсім скоро 50-річний Юрій стане батьком вдруге. Для його коханої це буде вже третя дитина, враховуючи, що у неї є 18-річний син Ілля від першого шлюбу. Крім того, пара виховує ще одного сина - чотирирічного Івана.
Осадча намагалася якомога довше приховувати своє цікаве положення, але зараз, коли животик вже помітно збільшився, насолоджується вагітністю без сорому. До речі, про це. Чоловік оточив її турботою і любов'ю і навіть не забув привітати з незвичайним святом.
Горбунов зробив новий пост в Instagram, виставивши фото з дружиною, на якому обнімає її та цілує в верхівку, передає Politeka.net.
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"З Днем поцілунків! Цілуйте один одного, з приводу і без приводу! Поцілунки надихають і окрилюють!", - йдеться в підписі.
Осадча позувала на фото в зеленій сукні без бретелей, блиснувши бездонним декольте.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"Прекрасна пара😍Щастя Вам і Вашим діткам!!!! 🔥😍🙌❤️"
"Дві ідеальні половинки одного цілого❤️"
"Цом цом !❤️❤️❤️🔥"
Нагадаємо, Горбунов без вагітної Осадчої показав, як релаксує в незвичайному місці
Також Politeka писала, що Осадча показала, як готується до пологів і похвалилася гардеробом для малюка
А ще Politeka писала, що Горбунов заговорив про свої політичні амбіції