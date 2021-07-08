Майбутня дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина розповіла про самопочуття майбутньої свекрухи

Як повідомляє Politeka.net, кілька місяців тому переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин звернувся до українців через соцмережі з благанням про допомогу. Молодий артист просив допомогти зібрати гроші на лікування важко хворої мами, яка потрапила в реанімацію через коронавірус.

Не так давно хлопець повідомив, що мамі стало краще і її вже виписали додому. А тепер наречена Романа Іванка у відповідь на запитання шанувальників, розповіла в Instagram-сторіс, як зараз себе почуває її майбутня свекруха.

"Вона повністю ще не поправилася. Зараз у неї то з серцем проблеми, то з нирками. Зараз ще ангіну має. Ще у неї на щитовидці вузли є. Але в порівнянні з тим, як було колись, то й вже набагато краще, вона вже багато говорить, вже дзвонить багато, так як колись. І ми сподіваємося, що надалі буде тільки краще. Бог їй допоможе впорається зовсім", - розповіла Іванка.

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