Відомий український виконавець Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), здався зі своєю " мамою"

Як пише Politeka.net, Андрій Данилко є популярним українським виконавцем. Співак не так часто дає концерти ,але" на чисельні прохання глядачів "Вєрка Сердючка виступить 8 липня на" Atlas weekend!". Данилко записав коротке відео перед виступом, опублікувавши його в Instagram.

На новому ролику Андрій в образі Сердючки був із зіркою на голові, а також кофті з паєтками. Поруч можна побачити "маму", роль якої грає Інна Білокінь. Зоряна парочка сиділа на стільцях і махала ногами.

Фанати подивилися ролик майже 50 тисяч разів і написали коментарі:

"Обожнюю Вєрку Сердючку"," любимо"," що не роби, а таких нікого немає", " лабутени? Стильно", "Ну, Данилко-кращий"," вправа тарганчик, тільки прилягти треба було", "обожнюю"," не теребонькай ніжками, женихів не буде", " Господи, як же я вас обожнюю!!!! Величезне спасибі за барселонську "Оре і решку"!!!!", "Андрію, Ти наше все!".

Нагадаємо, данилко в образі Сердючки влаштував розбірки в ресторані з підхмеленою мамою

А ще Politeka писала, що Андрій Данилко в образі Сердючки з мамою налягли на шампанське

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