Популярний вітчизняний гуморист Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав себе на архівному фото
Як пише Politeka.net, Євген одружений на Ксенії більше 10 років. У пари за цей час з'явилися двоє дочок, які вже встигли проявити таланти на великій сцені. Кошовий в Instagram вирішив написати пост, присвячений річниці весілля:
"14. 2007. 2008. 2014. 2021 ШИФР на сьогодні такий. Це Любов".
"ДУЖЕ ТЕБЕ ЛЮБЛЮ, МОЯ БЕСТІЯ. З річницею", - зізнався в результаті в любові Євген.
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На фото, яке Кошовий опублікував в Instagram, Євген був струнким і в білому костюмі. Поруч знаходилася Ксенія у весільному вбранні.
Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Вітаю ! Сподіваюся, цей піджак ти зберіг", "Браво, гірко", "любові вам"," вітаю, будьте щасливі і любите ще більше", " який ви тут Молодий, красива пара, щастя вам на повіки", " Золота краватка-це запорука успіху сімейної пари".
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