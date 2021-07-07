Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, у що одягається

Зірка не тільки знімається в різних серіалах і фільмах, вона також встигає вести свій Instagram, повідомляє Politeka.net. У своєму акаунті актриса ділиться думками, і постає в нових образах.

Цього разу красуня вирішила показати, що носить. Мішина розклала на ліжку свою білизну. Артистка розповіла - білизну і купальники вона замовила через інтернет.

Ксенія зізналася, що їй подобаються бузкові відтінки, а топіки вона може носити, і як самостійний елемент одягу.

"Подивіться які красиві бузкові відтінки. Дуже люблю всякі топи. Топи можна носити, як самостійний елемент під светр, сорочку, під піджак, вдома, коли жарко і я дуже люблю носити з лосинами", - поділилася одкровенням артистка.

Ймовірно, коханому Ксенії Мішиної теж повинні сподобатися такі трусики і топіки.

Зазначимо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт познайомилися на шоу "Холостяка". Після закінчення зйомок пара стала жити разом через три дні, але приховувала стосунки до виходу в ефір фінального випуску.

Закохані розділялися при поході в магазин, не їздили одночасно куди-небудь і так далі. Однак фанати шоу все одно зуміли їх розсекретити.

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