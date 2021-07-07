Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, у що одягається
Зірка не тільки знімається в різних серіалах і фільмах, вона також встигає вести свій Instagram, повідомляє Politeka.net. У своєму акаунті актриса ділиться думками, і постає в нових образах.
Цього разу красуня вирішила показати, що носить. Мішина розклала на ліжку свою білизну. Артистка розповіла - білизну і купальники вона замовила через інтернет.
Ксенія зізналася, що їй подобаються бузкові відтінки, а топіки вона може носити, і як самостійний елемент одягу.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Пекельна спека та грози доконають українців: з'явився невтішний прогноз на Івана Купала
Екс-"коханка" Костянтина Меладзе показала, якою вона стала після виходу з ВІА Гри: "Ще більше схудла"
Платити за опалення авансом, українців попередили про комунальне нововведення: "У платіжках за червень..."
Козловський змінив професію заради "улюбленця" Тіни Кароль, набір вражає: "Це для пристрасті..."
"Подивіться які красиві бузкові відтінки. Дуже люблю всякі топи. Топи можна носити, як самостійний елемент під светр, сорочку, під піджак, вдома, коли жарко і я дуже люблю носити з лосинами", - поділилася одкровенням артистка.
Ймовірно, коханому Ксенії Мішиної теж повинні сподобатися такі трусики і топіки.
Зазначимо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт познайомилися на шоу "Холостяка". Після закінчення зйомок пара стала жити разом через три дні, але приховувала стосунки до виходу в ефір фінального випуску.
Закохані розділялися при поході в магазин, не їздили одночасно куди-небудь і так далі. Однак фанати шоу все одно зуміли їх розсекретити.
Нагадаємо, що "холостячка" Ксенія Мішина відкрила халатик і поскаржилася на свої муки
Як повідомляла Politeka, Еллерт закрутив Мішину в танці, насмішивши безглуздим порівнянням
Також Politeka писала, що Еллерт на очах у всіх відшльопав Ксенію Мішину