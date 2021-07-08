На одному з українських телеканалів йде шоу "Майстер Шеф", в новому сезоні якого взяли участь зірки шоу-бізнесу

Вже кілька випусків українські знаменитості хваляться своїми кулінарними здібностями на відомому проекті, повідомляє Politeka.net. Так, цього разу в шоу не пошкодували, поставивши біля плити співачок Мішель Андраде і Ірину Федишин, солістку групи KAZKA Олександру Зарицьку, зірку "Танців з зірками" Олену Шоптенко, світську левицю Світлану Вольнову і телеведучу Надію Матвєєву.

Творці назвали цей випуск битвою блондинок і брюнеток.

За пару днів відео на Ютуб зібрало понад 200 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Мішель - найпозитивніша людина в цьому випуску", "Хочете зробити хорошу передачу, просто запросіть туди Мішель))) Крута мала))", " наймиліший і позитивний випуск. Дівчата прекрасні😍", " Мішель така світла людинка. Нехай залишається такою завжди", "тільки через Мішель дивився, така класна і красуня)", " Так приємно було бачити позитивну Надію Матвєєву. І взагалі, цей випуск був дуже барвистим і добродушним", "Мішель зробила цей випуск".

Зазначимо, шоу "Майстер Шеф" знімається в Україні з 2011 року. Незмінним суддею на проекті є ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

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