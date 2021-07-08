Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан вирішила влаштувати " ворожіння"

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала досить популярною блогеркою після участі в проекті"Холостяк 11". Красуня перемогла на проекті і зараз будує відносини з бізнесменом Михайлом Заливако. Також дівчина веде активно Instagram, де ділиться цікавим контентом з фанатами.

Цього разу Анна вирішила показати жарт з ворожінням.

"Ми з Нінкою ходили гадати на судженого", - виголосив голос за кадром.

На другому сторіс Анна вже була разом з Михайлом. Парочка стояла біля американських гірок. Відразу Заливако просто обійняв красуню, а потім підняв і покружляв.

"Як думаєте, вийшло нагадать?",- написала Анна.

На останньому фото Богдан вже залягла на Михайла, дуріючи. У момент фото здавалося, що пара ось-ось поцілується.

"Подуріти - це у нас обов'язковий процес", - написала Ганна.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако посміявся над худне Ганною Богдан, показавши її раціон

А ще Politeka писала, що обраниця" Холостяка " Анна Богдан надихнулася образом Джулії Робертс для прогулянки з Заливако

Також Politeka повідомляла, що обраниця" Холостяка " Ганна Богдан на тлі чуток про вагітність готується покинути Україну



