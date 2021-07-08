Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан вирішила влаштувати " ворожіння"
Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала досить популярною блогеркою після участі в проекті"Холостяк 11". Красуня перемогла на проекті і зараз будує відносини з бізнесменом Михайлом Заливако. Також дівчина веде активно Instagram, де ділиться цікавим контентом з фанатами.
Цього разу Анна вирішила показати жарт з ворожінням.
"Ми з Нінкою ходили гадати на судженого", - виголосив голос за кадром.
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На другому сторіс Анна вже була разом з Михайлом. Парочка стояла біля американських гірок. Відразу Заливако просто обійняв красуню, а потім підняв і покружляв.
"Як думаєте, вийшло нагадать?",- написала Анна.
На останньому фото Богдан вже залягла на Михайла, дуріючи. У момент фото здавалося, що пара ось-ось поцілується.
"Подуріти - це у нас обов'язковий процес", - написала Ганна.
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