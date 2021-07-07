Відома українська актриса Ольга Сумська розповіла, як відпочила з коханим чоловіком

Зірка після 25-річного шлюбу знову вийшла заміж, пише Politeka.net. Весілля артистка зіграла ще в травні, а днями розповіла, як провела медовий місяць.

Відомо, що актриса одружена з актором Віталієм Борисюком, який також брав участь у шоу "Голос країни". На честь "срібного" весілля подружжя вирішило оновити свої обітниці і зробили собі свято.

Ольга Сумська розповіла, що медовий місяць у неї пройшов відмінно.

"Медовий місяць був. У нас був романтичний сніданок в розкішному готелі в центрі Києва, потім ми поїхали в романтичну подорож. Треба створювати, мені здається, для себе і крізь роки такі сюрпризи", - поділилася Ольга Сумська.

Публікація зібрала сотні переглядів і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️❤️", "Ви вірите в це все ??? Піар !!! 😏", " 😢😢😢", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, артисти Ольга Сумська і Віталій Борисюк перебувають у шлюбі з 1996 року. До цього актриса була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого народила свою першу дочку, Антоніну.

Стосунки у пари не складалися, тоді зірка вирішила піти до Віталія Борисюка. У цьому шлюбі у пари народилася дочка, Анна.

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