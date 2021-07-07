Відома українська телеведуча Оля Фреймут похвалилася подією в житті
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою. Красуня стала відомою ще по ранкових шоу з Олександром Педаном і Сергієм Притулою. Після цього красуня блищала в "Ревізорі", а зараз Оля ще веде активно соціальні мережі, де вчить українців етикету і ділиться особистим.
На фото Оля позувала біля шикарного авто. Красуня на двох фото показала зовні автомобіль, а на останньому - дозволила зазирнути в неї. Салон в автомобілі виявився шкіряним і просторим, як можна помітити на фото.
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"У мене нова машина. Минулої шукаю господаря", - написала Оля Фреймут під фотографією.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, куди і виклала фотографії українська телеведуча Оля Фреймут.
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