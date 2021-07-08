Нова фотосесія Тіни Кароль звела з розуму її фанатів, знімки вже в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль радує фанатів не тільки новими хітами, а й яскравими фотосесіями, в яких приміряє найнесподіваніші образи.

Так, нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій тіні опублікували ефектне фото співачки, на якому показали її фігуру без прикрас. На знімку Діва українського шоу-бізнесу позує на чорному тлі і в темному вбранні – на ній облягаюче боді з прозорими колготками і відкритим декольте. Волосся зібране в цікаву зачіску, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

Шанувальники тут же почали обговорювати нову фотографію Кароль в коментарях до публікації: "Знову невдале фото", "О, вона виглядає такою не худенькою жінкою на цьому фото", "Пропадає всякий інтерес, бачачи таке", "Тіна в своєму тілі, без фотошопу", "З такою фігурою не можна з'являтися в такому вигляді", "Тіна, ну вистачить людей смішити, абсолютно не твій образ".

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